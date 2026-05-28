İran: Düşman yumuşak savaş başlattı

Dünya, ABD/İsrail-İran savaşının akıbetine kilitlenmiş durumda. Önceki gün ABD'nin İran'a yönelik saldırısı sonrası kritik açıklamalar geliyor. İran, cephede istediği sonucu alamayan ABD ve İsrail'in "yumuşak savaş" yürüttüğünü belirtti. İran İstihbarat Bakanlığı, ABD ve İsrail'in "askeri çatışmaların durmasının ardından hedeflerine ulaşmak için İran'a karşı yumuşak savaş ve çeşitli komplolar uygulamaya çalıştığını" bildirdi. Özellikle ekonomik sıkıntıları istismar ederek sosyal provokasyonlar oluşturmayı, etnik ve dini gruplar arasında ayrılık tohumları ekerek ulusal birliği bozmayı, terör saldırıları düzenlemeyi, ülke içinde suikast ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise "günümüz ana savaş alanının ekonomik savaş" olduğunu belirterek, "Askeri arenada hedeflerine ulaşamayan düşman, ülkenin ekonomik direncini zedelemeye odaklanmıştır" şeklinde konuştu.

ABLUKA KALKACAK ABD ÇEKİLECEK

İran devlet televizyonu, İran ile ABD arasında Pakistan arabuluculuğunda hazırlanan 14 maddelik bir mutabakat zaptının çerçevesine ilişkin "resmi olmayan ilk belgeye" ulaştığını öne sürdü. Muhtemel mutabakat çerçevesinde ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırmayı taahhüt ettiği İran'ın da ticari gemi geçişlerini bir ay içerisinde gerilim öncesi seviyeye döndürmeyi kabul ettiği kaydedildi. Belgede ayrıca ABD'nin İran çevresindeki bölgeden askeri güçlerini çekmeyi taahhüt ettiği aktarıldı.