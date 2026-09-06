İran duyurdu! ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemi hedef alındı
İran devlet televizyonu, ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemisinin Devrim Muhafızları tarafından vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Saldırının, İran petrol tankerlerinin hedef alınmasına misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
İran devlet televizyonu, ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemisinin Devrim Muhafızları tarafından vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde, söz konusu saldırıların ABD'nin 3 İran petrol tankerine saldırmasına misilleme olarak gerçekleştiği belirtildi.
Görüntüdeki anlatımda, ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemisinin İran'ın geliştirdiği Kasım Basir füzeleriyle vurulduğu ve saldırının ardından söz konusu savaş gemilerinin bölgeden uzaklaştığı öne sürüldü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran gemilerine yönelik deniz ablukasına katılan ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemisini balistik füzelerle hedef aldığını duyurmuştu.
"ABD GÜÇLERİ, 3 GEMİYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ VE 2 GEMİYE ÇIKTI"
Öte yandan, ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken, ABD güçlerinin bölgedeki deniz ablukasını uygulamaya yönelik faaliyetleri sürüyor.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, hava kuvvetlerine ait bir F-35A savaş uçağının devriye uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, "F-35A savaş uçağı, CENTCOM güçlerinin İran'a yönelik deniz ablukasını uygulamaya devam ettiği sırada bölgedeki sularda devriye uçuşu gerçekleştiriyor. 6 Eylül itibarıyla ABD güçleri, ablukaya uyulmasını sağlamak amacıyla 92 ticari geminin rotasını değiştirdi, 3 gemiyi etkisiz hale getirdi ve 2 gemiye çıktı" ifadeleri kullanıldı.