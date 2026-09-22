İran duyurdu: Bağdat ve Maskat uçuşlarına iptal kararı!

İran basını, Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan'ın, Tahran çıkışlı uçuşlar hakkında açıklamada bulunduğunu duyurdu.

İhvan, yerel saat ile 24.00'ten itibaren Bağdat ile Maskat havaalanlarının İran uçuşlarını kabul etmeyeceğini ve bu nedenle Tahran-Bağdat ile Tahran-Maskat uçuşlarının iptal edildiğini belirtti.

İhvan, "Bağdat'a giden uçuşların, Necef Havaalanı'na yönlendirilmesi için görüşme yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör