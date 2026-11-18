İran duyurdu: Hürmüz'de 3 tanker gemisi mayına çarptı
İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda, seyrüsefer sistemlerini kapatarak izin verilmeyen bölgede ilerleyen 3 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını ve seyrinin durduğunu duyurdu.
İran Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren seyrüsefer sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki izin verilmeyen bölgede ilerleyen 3 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarptığı belirtildi.
Mayınlara çarpan gemilerin alev aldığı ve hareket edemez hale geldiği ifade edildi. İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı.
Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.
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