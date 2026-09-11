İran duyurdu: Hürmüz'de "geçici rota" yakında açılacak

Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişleri için geçici yeni rota belirlenmesi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bekayi, "İran ve Umman'ın, görüşme süreci ve sonuçları hakkında açıklamalarda bulunması planlanıyor. Bölgede kalıcı emniyet yalnızca komşu ülkelerle güven ve işbirliği çerçevesinde gerçekleşecektir. Bu doğrultuda Körfez ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı yapılacak. Toplantıda Hürmüz Boğazı konusunda gelinen son durumla ilgili diğer kıyıdaş ülkeleri bilgilendireceğiz. Boğaz saldırılardan önce açıktı, İran saldırılardan sonra güvenliğini korumak zorunda kaldı." diye konuştu.