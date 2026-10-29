İran duyurdu: Hürmüz’de petrol tankeri mayına çarptı

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığı ve gemide patlama meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, petrol tankerinin patlama sonrası seyrine devam edemediği bilgisi yer aldı.