İran duyurdu: Hürmüz'de petrol tankeri mayına çarptı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda bulunan bir petrol tankerinin yasaklı ve güvensiz bölgede seyrettiği sırada mayına çarptığını açıkladı.

İran duyurdu: Hürmüz’de petrol tankeri mayına çarptı
AA
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Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığı ve gemide patlama meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, petrol tankerinin patlama sonrası seyrine devam edemediği bilgisi yer aldı.

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#HÜRMÜZ BOĞAZI #İRAN

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