İran: Fransa, Tahran Büyükelçiliğindeki diplomatlarını tahliye etti

Fransa'nın, son dönemde artan güvenlik endişeleri nedeniyle Tahran Büyükelçiliğinde görevli diplomatik personeli tahliye ettiği ifade edildi.

İran: Fransa, Tahran Büyükelçiliğindeki diplomatlarını tahliye etti
AA

İran'ın Fars Haber Ajansına göre, Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği, son dönemde yaşanan gerilimler nedeniyle boşaltıldı.

Daha önce İngiltere'nin de Tahran Büyükelçiliğini kapattığına ilişkin haberlerin yayımlandığı hatırlatılarak, Fransa'nın da güvenlik gerekçesiyle diplomatik personelini ülkeden çektiği öne sürüldü.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
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