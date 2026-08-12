İran: “Füze ve İHA kapasitemizin yüzde 75’ten fazlası henüz kullanılmadı”

İran Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Rıza Şeyh, bir haber sitesine değerlendirmelerde bulundu. Ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin bilgi veren Şeyh, “İran'ın füze ve İHA kapasitesinin yüzde 75'ten fazlası sağlam ve kullanıma hazır durumda.” dedi.

İran: Füze ve İHA kapasitemizin yüzde 75’ten fazlası henüz kullanılmadı
AA

İran'ın "Jamaran" haber sitesine konuşan Şeyh, ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin bilgi verdi. Şeyh, "İran'ın füze ve İHA kapasitesinin yüzde 75'ten fazlası sağlam ve kullanıma hazır durumda. Bu kapasitenin üretimi de kesintisiz şekilde devam ediyor." dedi.

İran: Füze ve İHA kapasitemizin yüzde 75’ten fazlası henüz kullanılmadı

İranlı komutan Şeyh, ülkenin askeri gücü ile diplomasisinin eş güdüm içinde hareket ettiğini belirterek, "Biz askerler diplomasinin arkasında duruyoruz. Askeri güç zayıf olduğunda diplomat da müzakere masasında zayıf bir konumda olur." ifadelerini kullandı.

İran: Füze ve İHA kapasitemizin yüzde 75’ten fazlası henüz kullanılmadı

Şeyh, ABD'nin siyasi hedeflerini değiştirdiğini ileri sürerek, bunun "stratejik yenilginin göstergesi" olduğunu savundu.

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