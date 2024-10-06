İran füzeleri İsrail’in 3 üssüne yağdı

İsrail devletinin uyguladığı füze sansürü de delindi. ABD medyasında İran'ın fırlattığı balistik füzelere dair yeni detaylar yer aldı. İsrail yönetimi füzelere dair sert bir sansür uygulaması başlatmıştı. Washington Post (WP) ve Wall Street Journal (WSJ) gazeteleri ise İran'ın geçtiğimiz salı günü İsrail'e düzenlediği füze saldırısı ve sonrasına ilişkin yeni uydu görüntülerini inceledi. Görüntülere göre, Tahran'ın fırlattığı uzun menzilli balistik füzelerden bazıları İsrail'in hava savunma sistemini aştı. Füzelerin en az üç askeri tesise ve istihbarat tesisinin çevresine düştüğü kaydedildi. Haberlerde, İran'ın saldırısı sırasında ve sonrasında çekilen video ile fotoğrafların analizine yer verildi.WP'nin aktardığına göre Nevatim Hava Üssü'ne 20, İsrail'in merkezindeki Tel Nof Hava Üssü'ne 3 füze isabet etti. Uzman görüşlerine yer verilen WSJ'nin haberinde Kaliforniya'daki Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nden Profesör Jeffrey Lewis'in analizi doğrultusunda üssün sınırları içine 32 İran füzesinin indiği belirtildi. WSJ'ye konuşan Lewis, "32 füze, oldukça fazla füze" dedi.İran'ın, İsrail'e düzenlediği füze saldırısı sonrası Tel Aviv'in Tahran'ı vurup vurmayacağı merak konusu oldu. İsrail ordu radyosu, İran'ın "Nasrallah, Haniye ve Nilfuruşan'ın intikamı" olduğunu söylediği balistik füze saldırısına İsrail'in yanıt vermeyi planladığını açıkladı. Açıklamaya göre İsrail Savunma Kuvvetleri, verilecek yanıtın "ciddi ve önemli" olacağı konusunda uyardı. Yaklaşık 200 füzeyle yapılan İran saldırısının "sonuçları olacağını" söyledi.