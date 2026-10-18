İran Genelkurmay Başkanı Trump’ı hedef aldı: “Artık yaşlandı, yerinden kalkacak durumda değil”
İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump'ı sert sözlerle hedef aldı. "ABD Başkanı artık yaşlandı” diyen Abdullahi, “Yerinden kalkacak durumda değil." İfadelerine yer verdi.
İran basınına yansıyan haberlere göre, İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, Trump'ı sert ifadelerle hedef aldı.
"YERİNDEN KALKACAK DURUMDA DEĞİL"
"ABD Başkanı artık yaşlandı, yerinden kalkacak durumda değil." diyen Abdullahi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası yeni saldırılarının daha ağır sonuçlara yol açacağını söyledi.
Abdullahi, ABD ve İsrail'in daha önce birçok kez İran'ı sınadığını ve denenmişi denemenin hata olacağını belirterek, "Ahmakça kararlarınız için dakikaları sayıyoruz." diye konuştu.