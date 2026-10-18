İran Genelkurmay Başkanı Trump’ı hedef aldı: “Artık yaşlandı, yerinden kalkacak durumda değil”

" ABD Başkanı artık yaşlandı, yerinden kalkacak durumda değil." diyen Abdullahi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası yeni saldırılarının daha ağır sonuçlara yol açacağını söyledi.

Abdullahi, ABD ve İsrail'in daha önce birçok kez İran'ı sınadığını ve denenmişi denemenin hata olacağını belirterek, "Ahmakça kararlarınız için dakikaları sayıyoruz." diye konuştu.