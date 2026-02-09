İran: Görüşmeler ileriye doğru atılmış bir adım

ABD ile İran arasında Umman'da başlayan nükleer temasların ardından taraflar arasında güven krizi sürerken olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. İki ülke arasındaki müzakereleri değerlendiren İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Bölgede dost hükümetlerin girişimleriyle gerçekleştirilen İran-ABD görüşmeleri ileriye doğru atılmış bir adımdır" ifadelerini kullandı. Diyaloğa vurgu yapan Pezeşkiyan, "Nükleer konudaki yaklaşımımız, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nda yer alan açık haklara dayanmaktadır. İran milleti her zaman saygıya saygıyla karşılık vermiştir ancak güç dilini kabul etmez" dedi.

'İLİŞKİLERDE ÇOK HATA YAPTIK'

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İran'la gerilim sürerken Tahran yönetiminin nükleer ve balistik füze programlarının kendilerine tehdit oluşturduğunu ileri sürdü. İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Harrazi, "Dış politikada birinci önceliğimiz komşularımız olmalıdır. Komşularla ilişkilerde pek çok hata yaptık" dedi.