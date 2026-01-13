İran: Gösterilerde can kaybı 646’ya çıktı

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 646'ya yükseldiğini açıkladı.

10 BİNDEN FAZLA GÖZALTI

HRANA'nın paylaştığı verilere göre, güvenlik güçlerinin müdahaleleri sırasında 10 bin 721 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekildi.

Öte yandan Tahran Üniversitesi Eğitim İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, lisans düzeyindeki öğrenci yurtlarının bugün itibarıyla 10 gün süreyle kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, öğrencilerden yurtları en kısa sürede boşaltmalarının istendiği kaydedildi.