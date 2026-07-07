İran halkı Hamaney’ı uğurluyor

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için İran'ın başkenti Tahran'ın caddelerinde veda töreni düzenleniyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan törene bayrak ve posterlerle katılan milyonlarca İranlı, başkentte Demavend Caddesi'nden başlayarak İmam Hüseyin, İnkılap ve Azadi meydanlarını doldurdu.

Hamaney ve ailesinin cenazeleri, İmam Rıza Türbesi şeklinde tasarlanan özel TIR'ın içinde halkın arasında dolaştırıldı. Öte yandan eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze töreninde görüntülendi Ahmedinejad'ın, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiği iddiaları ortaya atılmıştı.