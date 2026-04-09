İran halkı tek yürek

İsrail'in İran'a karşı siyonist emellerle 28 Şubat'ta başlattığı kirli savaşın 40'ıncı gününde dünya bir nefes aldı. Ülkesini İsrail'in peşinden savaşa sürükleyen ABD Başkanı Donald Trump, süresi çarşamba gecesi dolan son bir ültimatom yayımlamıştı. Trump, "Hürmüz Boğazı'nın açılmaması halinde İran medeniyetinin yok edileceğini" söyleyince dünya genelinde panik yaşandı. Savaşın başından beri taviz vermeyen ve halkıyla birlikte dik bir duruş sergileyen İran tarafı da Trump'ın savaş suçu olarak yorumlanan tehditlere meydan okumuştu. Dünya diken üstündeyken sevindirici haber geldi.

TEHDİTTEN ALTIN ÇAĞA

Arabulucu Pakistan, Türkiye saati ile çarşamba sabaha karşı geçici ateşkesin kabul edildiğini duyurdu. Trump da 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini teyit etti. İran ile ABD, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin açılmasına izin veren iki haftalık şartlı bir ateşkes üzerinde anlaştı. Trump bu kez de sosyal medya paylaşımında, Ortadoğu'da "altın çağın" başlayabileceğini yazdı. 2 haftalık ateşkes kararı sonrası İran'da halk sokaklara döküldü. Savaşın başında ABD ve İsrail'in ülkelerinin yönetimine karşı ayaklanmalarını beklediği ancak bunun yerine ülkelerinin yanında duruş sergileyen İranlılar ateşkesi de "zafer" olarak tanımladı. Ateşkesin ardından gözler 10 Nisan'da Pakistan'da yapılacak görüşmelere çevrildi. İran müzakere heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD heyetine ise Trump'ın Başkan Yardımcısı JD Vance liderlik edecek. İran ile ABD geçen yıl içinde iki tur görüşme yaptı. Her iki seferde de müzakerelerin ortasında ABD saldırıya geçti.

İYİ NİYETLİ YAKLAŞIM

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere ekibine "iyi niyetle" yaklaşma talimatı verdiğini söyledi.

SAVAŞIN BİLANÇOSU

İRAN: 2076 ÖLÜ, 26.500 YARALI

İSRAİL: 26 ÖLÜ, 7183 YARALI

LÜBNAN: 1530 ÖLÜ, 4639 YARALI

IRAK: 109 ÖLÜ, ONLARCA YARALI

BAE: 12 ÖLÜ, 221 YARALI

ABD ORDUSU: 13 ÖLÜ, 200 YARALI

10 MADDELİK PLANDA BM KARARI DA ŞART KOŞULDU

Irak, Lübnan ve Yemen'de savaş bitecek.

İran'a yönelik savaş tamamen ve kalıcı olarak sona erecek.

Bölgedeki tüm çatışmalar bütünüyle sona erdirilecek.

Hürmüz Boğazı açılacak.

Hürmüz için bir protokol ve koşullar oluşturulacak.

İran'a tazminat ödenecek.

Yaptırımlar tamamen kaldırılacak.

ABD tarafından tutulan İran'a ait fonlar ve dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak.

İran, nükleer silah edinmeyeceğine tam bağlılık gösterecek.

Koşulların onaylanmasıyla ateşkes yürürlüğe girecek.

Bunlara ek olarak İran, olası "anlaşmayı bağlayıcı kılacak" bir BM Güvenlik Konseyi kararını da şart koşuyor.

HEDEFLERİN TAMAMINA ULAŞTIK

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti, ateşkesin Washington için "stratejik yenilgi" olduğunu ifade etti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin yayımladığı açıklamada, ülkenin bu savaşta hedeflerinin neredeyse tamamına ulaştığı ve "düşmanın tarihi bir başarısızlıkla karşı karşıya olduğu" ifade ediliyor.

GÜVENLİ LİMAN VASFIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İstikrarlı bir ülke olarak savaş sonrası dönemde de ''Güvenli Liman" vasfımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın barış iradesi tüm krizler için yol göstericidir.

Dışişleri Bakanlığı: Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç: Kalıcı barış uluslararası hukukla mümkün.