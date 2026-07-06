İran Hamaney’e veda ediyor

ABD-İsrail 28 Şubat'ta düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Tören alanına gelen yüzbinlerce İranlı, cenaze namazında hazır bulundu. Yollar ve meydanlar dolup taşarken, kalabalık "Amerika'ya ölüm" ve "İsrail'e ölüm" sloganlarıyla intikam çağrısında bulundu. Cenaze törenine, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililer ile din adamları katıldı. İran devlet televizyonunun canlı yayınladığı törende, Hamaney'in oğulları Mustafa, Meysam ve Mesud Hamaney babalarının tabutu başında saf tuttu.

YENİ LİDER MÜCTEBA HAMANEY KATILMADI

Ancak babasının ölümünün ardından yeni dini lider seçilen oğlu Mücteba Hamaney cenaze namazına katılmadı. Bugün başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamaney'in naaşı Kum kentine götürülecek. Perşembe günü ise cenazenin yeniden İran'a, Hamaney'in memleketi Meşhed'e getirilmesi ve burada İmam Rıza Türbesi'nde defnedilmesi bekleniyor.