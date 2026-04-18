İran hava sahası kısmen yeniden açıldı

İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, İran hava sahasının doğu kesiminin uluslararası uçuşlar için yerel saatle 07.00'de yeniden uçuşlara açıldığı bildirildi.

TAHRAN'DAKİ HAVAALANLARI YENİDEN AÇILDI

Uçuş operasyonlarının, ülkenin askeri ve sivil yetkilileri tarafından teknik ve operasyonel hazırlıklar tamamlandıktan sonra kademeli olarak normale döneceği ifade edildi. Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı ve Mehrabad Uluslararası Havaalanı ile Meşhed, Birjand, Gorgan ve Zahedan'daki havaalanlarının açıldığı öğrenildi.

İran, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in ortak saldırılarının ardından hava sahasını kapatmıştı.