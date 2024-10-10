İran: Her türlü senaryoya hazırız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in İran'a muhtemel saldırısı ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. Al Jazeera'ya konuşan Erakçi, "Bölgede savaş ve gerilimin tırmanması peşinde değiliz ancak her türlü senaryoya hazırız. İsrail'in saldırısının nasıl olacağına bakacağız. Ona göre değerlendirip tepkimizi göstereceğiz" dedi. İsrail'in savaşın bölgeye yayılması peşinde olduğuna işaret eden Erakçi, "Bölgedeki direniş güçleri İsrail'e cevap verebilirler. Bizim direniş güçlerine desteğimiz siyasi ve diplomasiyle sınırlı kalmayacaktır. Onlara ne gerekiyorsa sunacağız" ifadelerini kullandı. İsrail işgal yönetiminin ise dün gece bir araya gelerek İran'a yönelik olası saldırılarını görüşüp oyladıkları ileri sürüldü. İsrail basınına göre İran'ın askeri tesisleri hedef alınabilir.