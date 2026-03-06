İran: “Hiçbir şekilde ateşkes ilan etmeyeceğiz”

"HİÇBİR ŞEKİLDE AEŞKES İLAN ETMEYECEĞİZ"

Ülkesinde tüm yetkililerin Ali Hamaney'in yolunu takip etmesi ve sahada yer alarak halk ile iç içe olması gerektiğini belirten Azizi, "Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz." dedi. Azizi ayrıca, İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarının cezalandırılması gerektiğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump da bugün yaptığı açıklamada, "İran'ın yalnızca koşulsuz olarak teslimiyetini" kabul edeceklerini söylemişti.