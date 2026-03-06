İran: “Hiçbir şekilde ateşkes ilan etmeyeceğiz”
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi ABD/İsrail’in saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Azizi, tüm yetkililerin Ali Hamaney'in yolunu takip etmesi gerektiğinin altını çizerek, “Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz” dedi.
Azizi, başkent Tahran'da, İmam Humeyni Büyük Musalla Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından ABD ve İsrail aleyhine düzenlenen gösteriler sırasında konuştu.
"HİÇBİR ŞEKİLDE AEŞKES İLAN ETMEYECEĞİZ"
Ülkesinde tüm yetkililerin Ali Hamaney'in yolunu takip etmesi ve sahada yer alarak halk ile iç içe olması gerektiğini belirten Azizi, "Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz." dedi. Azizi ayrıca, İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarının cezalandırılması gerektiğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump da bugün yaptığı açıklamada, "İran'ın yalnızca koşulsuz olarak teslimiyetini" kabul edeceklerini söylemişti.
ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.