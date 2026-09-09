İran: Hürmüz Boğazı’nda 2 ABD gemisi ve 8 tanker hedef alındı

İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu Basın Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, ABD ordusunun Basra Körfezi'nde 5 İran tankerine yönelik saldırılarına karşılık verildiği aktarıldı. Bölgede ABD'ye ait 2 gemi ile 8 tankerin hedef alındığı belirtilen açıklamada, ayrıca ABD ordusunun teşviki ve desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki 'yasaklı bölgeden' geçmeye çalışan 10 geminin de hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün Devrim Muhafızları Ordusu donanmasının elinde olduğu kaydedildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör