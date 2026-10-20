İran: Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir MQ-9 İHA'sını düşürdük

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı semalarında ABD'ye ait bir MQ-9 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu. İran, düşürülen İHA’nın 54'üncü MQ-9 olduğunu iddia etti.

İran: Hürmüz Boğazı’nda ABD’ye ait bir MQ-9 İHA’sını düşürdük
AA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, bu sabah Hürmüz Boğazı semalarında ABD'ye ait MQ-9 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğü belirtildi.

"DÜŞÜRÜLEN 54'ÜNCÜ İHA"

Açıklamada, söz konusu İHA'nın İran tarafından düşürülen 54'üncü MQ-9 olduğu ileri sürüldü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#HÜRMÜZ BOĞAZI #İRAN #ABD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!