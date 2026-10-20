İran: Hürmüz Boğazı’nda ABD’ye ait bir MQ-9 İHA’sını düşürdük

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, bu sabah Hürmüz Boğazı semalarında ABD'ye ait MQ-9 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğü belirtildi.

"DÜŞÜRÜLEN 54'ÜNCÜ İHA"

Açıklamada, söz konusu İHA'nın İran tarafından düşürülen 54'üncü MQ-9 olduğu ileri sürüldü.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör