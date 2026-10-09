İran: Hürmüz Boğazı’nda büyük bir LPG gemisi vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nın güneyinden geçmeye çalışan büyük bir LPG gemisinin vurulduğunu bildirdi.

İran: Hürmüz Boğazı’nda büyük bir LPG gemisi vuruldu
DHA DHA
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, büyük bir LPG gemisinin Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki alternatif rotadan geçmeye çalıştığı sırada vurulduğunu duyurdu.

"İRAN'DAN İZİNSİZ GEÇİŞ YAPMAYA ÇALIŞAN TÜM GEMİLER HÜRMÜZ BOĞAZI DIŞINDA DA CEZALANDIRILACAK"

Geminin makine dairesinde yangın çıktığı belirtilen açıklamada, yaşanan bu ve benzeri olaylardan ABD ordusunun sorumlu olduğu kaydedildi. Açıklamada, İran'ın onayı olmadan geçiş yapmaya çalışan tüm gemilerin bölge genelinde takip edilerek Hürmüz Boğazı dışında da 'cezalandırılacağı' ifade edildi.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İRAN #HÜRMÜZ BOĞAZI

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