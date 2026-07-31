İran: Hürmüz Boğazı’nda farklı rota izleyen 2 gemi vuruldu

İran devlet televizyonuna göre Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilere ilişkin açıklama yaptı.

2 GEMİ VURULARAK DURDURULDU, 4 PETROL TANKERİ ROTASINI DEĞİŞTİRDİ

Açıklamada, "yasal olmayan ve güvensiz" farklı bir rota izleyerek Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 2 geminin vurularak durdurulduğu, bu olay üzerine 4 petrol tankerinin de hızla rotasını değiştirerek döndüğü belirtildi.

Gemilerin ABD'nin "aldatması" sonucu ve "ABD ordusunun hava koruması" altında bu geçişi gerçekleştirmeye çalıştığı ifade edilen açıklamada, uyarıları dikkate almayan 2 geminin vurularak durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı üzerinde İran'ın tam kontrolünün devam ettiği, bu nedenle ABD'nin açıklamalarına kulak verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör