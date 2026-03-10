İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere izin vermeyeceğini açıkladı!

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilere sert mesaj verdi. Tengsiri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savaşın başında ilan ettik ve şimdi de tekrar ilan ediyoruz. İran'a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin" ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu bugün yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden Arap ve Avrupa ülkelerine Hürmüz Boğazı'ndan geçişte tam serbestlik tanınacağını açıklamıştı.