İran: Hürmüz için top Washington’da

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nın açılması için öne sürdüğü şartlara ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve seyrüseferin normalleşmesi için Katar aracılığı ile ABD'ye bir program sunduklarını hatırlatarak, "Yedi günlük programı açıkladık, seçim şimdi ABD'nin" ifadelerini kullandı. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda alternatif güney rotası üzerinden ayrılmaya çalışan bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını ve çarpma sonrası patlama meydana geldiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında anlaşmaya varılan Mekke İttifakı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

'MEKKE İTTİFAKI'NA HAZIRIZ'

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Bu süreçte yer almaya hazırız" dedi. İran Cumhurbaşkanı'nın Mekke Paktı açıklaması sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Birçok kullanıcı Pezeşkiyan'ın açıklamasını tarihi ve stratejik bir hamle diye nitelerken bazı yorumcular da bu kritik açıklamaya ihtiyatlı yaklaştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör