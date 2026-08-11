İran Hürmüz şartlarını yineledi: ABD’nin tutumunu değiştirmesine bağlı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rızai, Çin'in Tahran Büyükelçisi Zong Peiwu ile bir araya geldi.

ABD'nin savaşı sona erdirmesi, İran'ın bloke edilen paralarını ödemesi ve Lübnan ile Gazze başta olmak üzere bölgedeki savaşların sonlandırılması gerektiğini belirten Rızai, İran'ın diğer şartlarının da arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletildiğini kaydetti.