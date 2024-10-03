İran iki ülkenin büyükelçilerine Dışişleri’ne çağırdı

İran'ın resmi ajansı IRNA, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Alman Büyükelçi Marcus Potzel ve Avusturya Büyükelçisi Dietrich Heim'in ayrı ayrı Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtilen açıklamada, iki ülkenin, İsrail'e füze saldırısını protesto amacıyla İran'ın Berlin ve Viyana büyükelçilerini dışişleri bakanlığına çağırmalarına karşılık verildiği kaydedildi.

Her iki ülkenin tutumunun kınandığı vurgulanırken İran'ın İsrail'e füze saldırısının Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullanma çerçevesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, dün yaptığı açıklamada, İran'ın Berlin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını söylemiş ancak Büyükelçi'nin şehir dışında olduğunu ve maslahatgüzarın bakanlığa geldiğini ifade etmişti.

Fischer, "İran'ın İsrail topraklarına yönelik doğrudan saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınadığımızı ve bu saldırının hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini bir kez daha açıkça ifade ettik." demişti.

Avusturya da Tahran'ın İsrail'e füze saldırısına tepki göstermek amacıyla İran büyükelçisini çağırmıştı.