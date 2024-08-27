İran ile Avusturya arasında "Hizbullah" krizi

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, İran'ın Viyana Büyükelçisi Bakırpur'un Hizbullah'a destek paylaşımı nedeniyle Avusturya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasına tepki olarak Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi Heim, bakanlığa çağrıldı.

Bakanlığa çağrılan Avusturyalı diplomata, "Lübnan'ın siyasi yapısında aktif ve etkili bir aktör olan Hizbullah'ın özgürlükçü ve işgal karşıtı bir hareket" olduğu ifade edilerek, Avusturya Dışişleri Bakanlığının "şüpheli eyleminin hem bölgenin gerçeklerine hem de iki ülke arasındaki ilişkilere aykırı" olduğu belirtildi.

İran'ın Viyana Büyükelçisi Abbas Bakırpur, X hesabından Hizbullah'ı destekleyen bir mesaj paylaşmasının ardından Avusturya Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Bakırpur, daha sonra paylaşımını kaldırmıştı.