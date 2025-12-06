İran ile Rusya’dan kritik teknoloji hamlesi

İran Devlet Televizyonu'na göre, Rusya Dijital Kalkınma ve İletişim Bakanı'nın daveti üzerine Moskova'ya giden İranlı teknoloji şirketleri temsilcileri, Rusya'nın önde gelen firmalarıyla bir dizi görüşme yaptı. Toplantıya, İran İletişim Bakan Yardımcısı Meysem Abedi ve Rus mevkidaşı Alexander Shoitov da katıldı.

"YENİ FIRSATLAR OLUŞTURACAK"

İran İletişim Bakan Yardımcısı Abedi, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların, devlet ve özel sektör iş birliğini güçlendireceğini vurgulayarak, her iki ülke için de yeni fırsatlar oluşturacağını ifade etti.