İran ile savaş 2029’a kadar sürebilir
Amerikan Wall Street Journal'ın haberine göre, Donald Trump'ın savaşın yakında sona ereceğine dair açıklamalarına rağmen Beyaz Saray üst düzey danışmanları, İran'la yaşanan krizin başkanlık döneminin sonuna kadar uzayabileceği konusunda ABD başkanını uyardı. Öte yandan paylaşılan yeni uydu görüntüsü analizleri, İran'ın Kazma Dağı (Pickaxe Mountain) yakınlarındaki yeraltı nükleer tesisinde bu yıl inşaat hareketliliğinde belirgin bir artış olduğunu ortaya koydu. İra'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama seslerinin duyulurken CBS News, İran'ın 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece, ABD'nin Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne saldırısında 8 "F-15" savaş uçağı ile 1 "A-10 Thunderbolt" taarruz uçağının hasar aldığını duyurdu.
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