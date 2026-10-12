İran, İngiltere’deki RAF Fairdord Hava Üssü saldırısı iddialarını reddetti!

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Büyükelçi Musevi, Fairford Üssü'ne yönelik olayda Tahran'ın herhangi bir rolü bulunduğu yönündeki suçlamaları kabul etmediklerini bildirdi.

Musevi, ülkesinin uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerine ve başka ülkelerin içişlerine karışmama ilkesine bağlı olduğunu vurgulayarak, konunun araştırılması ve ilgili kurumların işbirliği yapması konusunda hazır olduklarını ifade etti.



NE OLMUŞTU?



İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde yer alan, ABD ordusu tarafından kullanılan RAF Fairford Hava Üssü'ne patlayıcı taşıdıkları şüphesiyle 27 Eylül'de 3 minibüs durdurulmuş, güvenlik gerekçesiyle üssün yakınlarındaki Whelford köyünde bulunan 85 hane tahliye edilmişti. İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 28 ülke, söz konusu olayda İran'ın parmağı olabileceğine ilişkin ortak iddiaya katıldıklarını duyurmuştu.