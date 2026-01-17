İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: İran’daki olaylarda ölenlerin sayısı 3 bin 90’a yükseldi

HRANA'nın yayımladığı verilere göre, ülkenin birçok kentinde yaşanan olaylarda şimdiye kadar 2 bin 55 kişi yaralandı. Gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin müdahaleleriyle birlikte binlerce kişi de gözaltına alındı.

22 BİNDEN FAZLA GÖZALTI

Açıklamada, protestolar süresince 22 bin 123 kişinin gözaltına alındığı bilgisine yer verilirken, çıkan olaylarda ise 3 bin 90 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İranlı yetkililer, gösterilerde çıkan olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken terör örgütlerine mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 2 bin 677'ye çıktığını duyurmuştu.

İRAN'DAKİ OLAYLAR

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti.