İran: “İşgal altındaki topraklarda füze üstünlüğünü sağladık”

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi, İsrail’in Dimona kentine yönelik düzenlenen füze saldırısının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İran’ın işgal altındaki topraklarda füze üstünlüğünü sağladığını ilan eden Musevi, “Önümüzdeki saldırı dalgalarında kullanılacak yeni taktikler ve fırlatma sistemleri, ABD'li ve Siyonist komutanları hayrete düşürecek” dedi.

İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, İsrail'in güneyindeki Dimona kentine yönelik füze saldırılarının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Musevi, "Bu andan itibaren İran'ın işgal altındaki toprakların hava sahasında füze üstünlüğünü sağladığını ilan ediyorum.

Önümüzdeki saldırı dalgalarında kullanılacak yeni taktikler ve fırlatma sistemleri, ABD'li ve Siyonist komutanları hayrete düşürecek. Bu gece işgal altındaki toprakların güneyindeki gökyüzü saatler boyunca aydınlık kalacak" ifadelerini kullandı.

İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, İran'ın İsrail'in güneyindeki Dimona kentine yönelik füze saldırısının ardından en az 39 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellemek için devreye girdiği ancak füzeyi imha etmeyi başaramadığı belirtilmişti.

