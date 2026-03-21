İran: “İşgal altındaki topraklarda füze üstünlüğünü sağladık”

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, İsrail 'in güneyindeki Dimona kentine yönelik füze saldırılarının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Musevi, "Bu andan itibaren İran'ın işgal altındaki toprakların hava sahasında füze üstünlüğünü sağladığını ilan ediyorum.

Önümüzdeki saldırı dalgalarında kullanılacak yeni taktikler ve fırlatma sistemleri, ABD'li ve Siyonist komutanları hayrete düşürecek. Bu gece işgal altındaki toprakların güneyindeki gökyüzü saatler boyunca aydınlık kalacak" ifadelerini kullandı.