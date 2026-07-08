İran: “Katil Trump ile anladığı dilden konuşmak gerekiyor”

Garibabadi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidini bir güç gösterisi değil, "yıllardır zorbalık ve yaptırımlara rağmen İran'ı dize getirmeyi başaramayan bir politikanın yenilgi itirafı" olarak nitelendiren Garibabadi, "Katil Trump ile anladığı dilden konuşmak gerekiyor; görünüşe göre güç dilinden daha iyi anlıyor." dedi.