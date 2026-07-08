İran: “Katil Trump ile anladığı dilden konuşmak gerekiyor”

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Trump’ın İran’a yönelik açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "Yıllardır zorbalık ve yaptırımlara rağmen İran'ı dize getirmeyi başaramayan bir politikanın yenilgi itirafı" olarak nitelendiren Garibabadi, “Katil Trump ile anladığı dilden konuşmak gerekiyor." dedi.

İran: Katil Trump ile anladığı dilden konuşmak gerekiyor
AA

Garibabadi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidini bir güç gösterisi değil, "yıllardır zorbalık ve yaptırımlara rağmen İran'ı dize getirmeyi başaramayan bir politikanın yenilgi itirafı" olarak nitelendiren Garibabadi, "Katil Trump ile anladığı dilden konuşmak gerekiyor; görünüşe göre güç dilinden daha iyi anlıyor." dedi.

İran: Katil Trump ile anladığı dilden konuşmak gerekiyor

ABD Başkanı Trump, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesindeki konuşmasında, İran'a yönelik bugün yeni bir saldırı düzenleyebileceklerini söylemişti.

İran: Katil Trump ile anladığı dilden konuşmak gerekiyor

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basına değerlendirmelerde bulunmuş, "Dün gece onları çok sert vurduk.

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İran: Katil Trump ile anladığı dilden konuşmak gerekiyor

Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız." ifadelerini kullanmıştı.

#ABD #ANKARA #İRAN

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