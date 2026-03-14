İran Kızılayı: 36 binin üzerinde sivil birim hasar gördü

İran Kızılayı, ABD ve İsrail'in saldırılarının sivil alanlarda yol açtığı zarara ilişkin verileri paylaştı.

36 BİN 593 SİVİL BİRİM HASAR GÖRDÜ

Kızılayın açıklamasında, "Saha raporlarına ve bugüne kadar toplanan bilgilere göre, sivil alanlara yönelik yaygın ve hedefli saldırılar sonucunda toplam 36 bin 593 sivil birim hasar gördü" ifadelerine yer verildi.

HASARIN BÜYÜK KISMI KONUT VE KAMU BİNALARINDA

Açıklamada, hasarın önemli bir bölümünü sivil konutlar ve kamu hizmet merkezlerinin oluşturduğu vurgulandı