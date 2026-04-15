İran: “Kuşatılabilecek bir ülke değiliz”
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “İran'ın ne nükleer silahı vardır ne de böyle bir hedefi söz konusudur.” diyen Bekayi, İran’ın kuşatılabilecek bir ülke olmadığının altını çizerken, “Biz müzakereye ABD'nin şartlarını kabul etmek için girmiyoruz. Bizim ölçümüz İran halkının çıkarları ve haklarıdır.” dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer silaha ulaşmasını engellediği yönündeki açıklamalarına değinen Bekayi, "Nükleer silah meselesinde İran'ın tutumunu daha nasıl anlatmam gerektiğini gerçekten bilemiyorum. ABD'li yetkililerin, İran'ın bu konudaki duruşunu bilmiyormuş gibi davranmayı sürdürmesi açık bir kötü niyet göstergesidir. İran'ın nükleer programı hiçbir zaman barışçıl amaçların dışına çıkmamıştır. İran'ın ne nükleer silahı vardır ne de böyle bir hedefi söz konusudur. Bu çelişkili söylemin hiçbir makul açıklaması yoktur. Gerçekte var olmayan, tamamen hayali bir nükleer silah iddiası üzerinden dünya kamuoyu korkutulmaya çalışılıyor. Bizden olmayan bir şeyi kanıtlamamız isteniyor. ABD'li yetkililer bir yandan İran'ın nükleer programının bazı dönemlerde ortadan kaldırıldığını öne sürerken, diğer yandan İran'ın nükleer silaha ulaşmasını engellemekten söz ediyor. Bu da konunun, İran'a yönelik baskıyı sürdürmek için kullanılan bir bahaneden ibaret olduğunu açıkça gösteriyor" dedi.
"ANLAŞMA SAĞLANMADAN DETAYLARIN KABUL EDİLİP EDİLMEDİĞİ TARTIŞILAMAZ"
İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durduracağına ilişkin iddialar hakkında konuşan Bekayi, "Zenginleştirmenin düzeyi ve yöntemi konusunda tutumumuzun müzakereye açık olduğunu defalarca ifade ettik. İran'ın ihtiyaçları doğrultusunda zenginleştirme faaliyetlerini sürdürmesi gerektiğini de her fırsatta vurguladık. Bu iki temel ilke esas alındığında, diğer tüm konular ve ortaya atılan iddialar bu çerçevede değerlendirilmelidir. Her mutabakat bir bütündür. Bu bütünlük üzerinde anlaşma sağlanmadan, detayların kabul edilip edilmediği tartışılamaz. Bu mesele, savaş ve barış gibi son derece hassas bir konuyu ilgilendirdiği için tarafların konumu da göz önünde bulundurulduğunda birbirine bağlı bir süreçtir. Batı medyasında ortaya atılan ya da yaygınlaştırılan iddiaların hiçbirinin doğrulanmış bir karşılığı yoktur" şeklinde konuştu.
"MEŞRU HAKLARIMIZDAN ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"
Bekayi, "İran'ın uluslararası hukuk çerçevesinde sahip olduğu haklardan vazgeçmesi söz konusu değildir. Nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkımız, baskıyla ya da savaş şartlarıyla elimizden alınabilecek, birilerinin bize tanıdığı bir ayrıcalık değildir. Bu hak, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) taraf olmamızdan kaynaklanmaktadır. Bu anlaşmanın tarafı olduğumuz sürece bu haktan yararlanmamız en doğal hakkımızdır. Meşru haklarımızdan asla geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.