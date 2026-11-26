İran devlet televizyonuna göre Şikarçi, Kuveyt ordusunun söz konusu saldırı iddiasını "kesin ve tamamen" reddetti. Şikarçi, İsrail ve ABD güçlerinin geçmişteki faaliyetlerine işaret ederek, bölgede "sahte bayrak" operasyonları ve çeşitli provokasyonlar düzenlendiğini öne sürdü.

Kuveyt'e yönelik saldırılara ilişkin suçlamaların bölgede güvensizlik ortamı oluşturmayı amaçlayan girişimleri örtbas etmeye yönelik olduğunu savunan Şikarçi, söz konusu iddiaların düşmanca faaliyetlerin sürdürülmesine zemin hazırladığını ifade etti.

Kuveyt ordusu, İran'ın ülkeye düzenlediği İHA saldırısında kritik öneme sahip bir tesisin hedef alındığını bildirmişti. İlk yapılan açıklamada, saldırıda 1'i Kuveyt, 2'si İtalya ve 1'i Pakistan vatandaşı olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirtilmiş ancak daha sonra yaralı İtalyanların hayatını kaybettiği bilgisi gelmişti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör