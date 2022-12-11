İran lideri Ali Hamaney’in rejim karşıtı yeğenine hapis cezası

Bu yıl nisanda kefaletle serbest bırakılan Muradhani, İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi üzerine başlayan gösterilere destek vermesinin ardından, 23 Kasım'da gelen bir mahkeme celbi sonrasında savcılığa gitmiş ve tutuklanmıştı.

Feride Muradhani'nin 23 Kasım'da tutuklanmasının ardından İran yönetimini suçlayan bir videosu yayımlanmıştı.

Videoda, İran yönetimini "dini ilkelerinin hiçbirine bağlı olmamak, güç kullanmaktan ve mümkün olan her şekilde gücünü korumaktan başka kanun ve kural tanımamakla" suçlayan Muradhani, İranlıların verdikleri özgürlük mücadelesinde yalnız bırakıldığını söylemişti.

Muradhani, baskıları nedeniyle İran'a uygulanan yaptırımların etkisiz olduğundan şikayet ederek, Birleşmiş Milletlerin "bu açık zulme karşı birkaç kısa ve etkisiz açıklamadan başka bir şey yapmadığını" belirtmişti.