İran lideri Hamaney'den "Hürmüz" mesajı: Yeni bir aşamaya taşıyacağız

İran Lideri Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden ülkenin eski lideri Ali Hamaney'in ölümünün 40. günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Savaş sonucunda İran'da meydana gelen maddi ve manevi zararlar için kesinlikle tazminat talebinde bulunacaklarını belirten Hamaney, "Meşru haklarımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Hürmüz Boğazı'nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Hamaney, savaş istemediklerini ve bölgedeki tüm direniş cephesini bir bütün olarak gördüklerinin altını çizerek, ülkesinin güney komşularına hitaben, "Bir mucizeye şahit olmaktasınız. Bu yüzden doğru görün, doğru anlayın ve doğru yerde durun." dedi.

"HALKIN SAHADAKİ VARLIĞI DAHA DA ÖNEM KAZANMAKTADIR"

Halkın son 40 günde meydanlarda gösterdiği katılımın korunması gerektiğine dikkat çeken Hamaney, "Mevcut aşamada, şehit liderin ortaya koyduğu hedeflere ulaşılabilmesi için en önemli unsur, halkın son 40 günde olduğu gibi sahadaki varlığını sürdürmesidir. Bu nedenle, düşmanla müzakere yapılacağının açıklanmasıyla birlikte sokaklarda bulunmanın artık gerekli olmadığı düşünülmemelidir. Aksine, askeri çatışmaların zorunlu olarak durduğu bir dönemde bile halkın sahadaki varlığı daha da önem kazanmaktadır" ifadelerini kullandı.