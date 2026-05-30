İran lideri Hamaney'in askeri danışmanı Rızai: "ABD Başkanı Trump, diplomasiye üçüncü kez ihanet ediyor"

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai sosyal medya hesabından ABD ile müzakere sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

"BEKLENDİĞİ GİBİ ABD BAŞKANI, ÜÇÜNCÜ KEZ DİPLOMASİYE İHANET EDİYOR"

Rızai, "Beklendiği gibi ABD Başkanı, üçüncü kez diplomasiye ihanet ediyor. Trump'ın deniz ablukasını sürdürmesi ve müzakerelerde aşırı taleplerde bulunması, müzakerelere yanaşmadığını ve başka hedefler peşinde olduğunu bir kez daha kanıtladı" ifadelerini kullandı.

