İran lideri hayatta mı? ABD görüntüleri paylaştı: Hamaney'in yerleşkesi yıkıldı
ABD ve İsrail saldırıları sonrası ortaya çıkan uydu fotoğrafları İran'daki tahribatı gözler önüne serdi. Saldırıda, dini lider Hamaney’in karargahındaki binalar enkaza dönerken, "Hayatta mı?" sorusuna Tahran'dan yanıt geldi. İşte detaylar...
ABD'de bugün yayınlanan yeni uydu görüntülerinde, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerleşkesinde birçok binanın yıkılmış olduğu görüldü. Washington Post'un (WP) doğruladığını belirttiği uydu görüntülerinde Hamaney'in Tahran'daki yerleşkesinde yıkılmış ve ağır hasar görmüş birçok bina dikkati çekiyor.
YERLEŞKEDEN DUMANLAR YÜKSELDİ
Airbus Defence and Space adlı uydu şirket tarafından çekilip yayınlandığı belirtilen fotoğraflarda yerleşkenin yakınlarında yükselen duman bulutları görülüyor.
"BİLDİĞİM KADARIYLA HAYATTA..."
ABD ve İsrail'in bu sabah başlattığı saldırılarda İran'ın liderinin öldürüldüğü yönünde haberler çıkmış, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bugün Amerikan NBC televizyonuna verdiği mülakatta, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın hayatta olup olmadığı sorusuna, "Evet, benim bildiğim kadarıyla hayattalar" yanıtını vermişti.