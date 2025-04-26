İran limanında şiddetli patlama: 4 ölü, 516 yaralı

İRAN, dün Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda yaşanan şiddetli bir patlama ile sarsıldı. İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 516 kişi de yaralandı. Patlamadan sonra meydana gelen yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Yangına, gümrükteki yanıcı madelerin alev almasının neden olduğu ifade edildi. Patlamanın ardından ülke ihracatının önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği stratejik limandaki faaliyetler tamamen durduruldu. Ülke medyasına yansıyan haberlerde, patlamanın şiddetinden limandaki bir binanın hasar gördüğü ve çevredeki binaların da camlarının kırıldığı belirtilmişti. Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, daha önce limandaki güvenlik konusunda yetkililere uyarıda bulunduklarını açıkladı. Öte yandan İran ile ABD arasında dün Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan görüşmelerin üçüncü turu sona erdi.