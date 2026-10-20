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İran Meclis Başkanı: “ABD 7 şartı uygulamadıkça İran’ın güvenini kazanamaz”

İran Meclis Başkanı: “ABD 7 şartı uygulamadıkça İran’ın güvenini kazanamaz”

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı’nın açılmasına ilişkin ABD tarafına sunduğu şartlar hakkında açıklamalarda bulundu. “ABD 7 şartı uygulamadıkça İran'ın güvenini kazanamaz.” diyen Kalibaf, mutabakat zaptındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin güvensizliği daha da artırdığını belirtti.

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 20:08

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Kalibaf, İran ile ABD arasında arabulucu ülkelerden olan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile başkent Tahran'da görüştü. Kalibaf görüşmede, " ABD 7 şartı uygulamadıkça İran'ın güvenini kazanamaz. Askeri tehdit ve kışkırtmalar kararlarımıza etki edemez." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin ABD'ye karşı uzun yıllardır güven duymadığını vurgulayan Kalibaf, ABD'nin mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinin bu güvensizliği daha da artırdığını belirtti. Kalibaf, ABD'nin İran'a karşı başlattığı saldırılarla birlikte bataklığa saplandığını ve bataklıktan çıkmaları için ABD'nin adım atması gerektiğini söyledi.