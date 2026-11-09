İran Meclis Başkanı: “İsrail, ABD’yi sonu olmayan bir savaşa sürüklemeye çalışıyor”

Kalibaf, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin ABD'yi İran ile ucu açık bir askeri çatışmaya sürüklemek adına yoğun çaba sarf ettiğini savundu.

Olası bir savaşın, ister Cumhuriyetçi ister Demokrat olsun, hiçbir ABD başkanının içinden çıkamayacağı bir bataklığa dönüşeceğini vurgulayan Kalibaf, Washington'ın "İsrail önce gelir" yaklaşımını bırakmaması halinde ABD ve müttefiklerinin karanlık bir döneme gireceğini ifade etti.