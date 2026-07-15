İran Meclis Başkanı Kalibaf: "Her zaman savaşa hazır olmalıyız"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından ABD ile yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Washington'un hedefinin, İran İslam Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak ve ülkeyi parçalamak olduğunu belirten Kalibaf, "Her zaman savaşa hazır olmalı, güvenliğimizi ve ulusal çıkarlarımızı korumak için gerekirse canımız pahasına mücadele etmeliyiz” dedi.

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Her zaman savaşa hazır olmalıyız
AA

Sosyal medya hesabından, halka hitaben yaptığı yazılı paylaşımında Kalibaf, ABD'nin son saldırıları çerçevesinde gelişmeleri değerlendirdi. ABD ile varoluşsal bir mücadele içinde olduklarını ifade eden Kalibaf, Washington'un hedefinin, İran İslam Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak ve ülkeyi parçalamak olduğunu belirtti.

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Her zaman savaşa hazır olmalıyız

Kalibaf, "Her zaman savaşa hazır olmalı, güvenliğimizi ve ulusal çıkarlarımızı korumak için gerekirse canımız pahasına mücadele etmeliyiz. Bunun yanında ulusal çıkarlarımızı gerçekleştirmek ve kalıcı hale getirmek için diplomasi ve müzakere araçlarından da yararlanmalıyız." ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Her zaman savaşa hazır olmalıyız

"MÜZAKERE TESLİMİYET ANLAMINA GELMEMEKTEDİR"

Askeri yöntem ile diplomasi arasında uyum sağlanması gerektiğini belirten Kalibaf, "Savaş da müzakere de ulusal çıkarları korumanın iki yöntemidir. Bu aşamadaki müzakere, defalarca ifade ettiğim gibi teslimiyet anlamına gelmemektedir." açıklamasında bulundu. ABD'yle varılan mutabakata değinen İranlı yetkili, bir mutabakatın ancak maddelerinin geçerli ve yürürlükte olması halinde anlam taşıyacağını belirtti. Ülkesinin mutabakattan herhangi bir fayda sağlayamaması durumunda mutabakata bağlı kalmak için hiçbir neden olmadığını belirten Kalibaf, İran Silahlı Kuvvetleri'nin, düşmanın saldırılarına karşı koymak için her zamanki gibi tam hareket serbestisine sahip olduğunu vurguladı.

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İran Meclis Başkanı Kalibaf: Her zaman savaşa hazır olmalıyız

"ULUSAL GÜVENLİĞİMİZ, HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA 'İRAN DÜZENİNİN' KORUNMASINA BAĞLIDIR"

ABD ve İsrail ile 12 gün süren savaşın aksine, 40 günlük savaşta Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararının alınmasına değinen Kalibaf, "Bugün ulusal güvenliğimiz, Hürmüz Boğazı'nda 'İran düzeninin' korunmasına ve bu su yolundan ticari gemilerin azami düzeyde güvenli ve zararsız şekilde geçişinin sağlanmasına bağlıdır. Böylece bu geçiş, İran'ın güvenliğine katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Eski ülke lideri Ali Hamaney'in intikamını mutlaka alacaklarını belirten Kalibaf, ülke halkına birlik çağrısında bulundu.

#İRAN #İSRAİL #ABD

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