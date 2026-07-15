İran Meclis Başkanı Kalibaf: "Her zaman savaşa hazır olmalıyız"

Sosyal medya hesabından, halka hitaben yaptığı yazılı paylaşımında Kalibaf, ABD'nin son saldırıları çerçevesinde gelişmeleri değerlendirdi. ABD ile varoluşsal bir mücadele içinde olduklarını ifade eden Kalibaf, Washington'un hedefinin, İran İslam Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak ve ülkeyi parçalamak olduğunu belirtti.

Kalibaf, "Her zaman savaşa hazır olmalı, güvenliğimizi ve ulusal çıkarlarımızı korumak için gerekirse canımız pahasına mücadele etmeliyiz. Bunun yanında ulusal çıkarlarımızı gerçekleştirmek ve kalıcı hale getirmek için diplomasi ve müzakere araçlarından da yararlanmalıyız." ifadelerini kullandı.

"MÜZAKERE TESLİMİYET ANLAMINA GELMEMEKTEDİR"



Askeri yöntem ile diplomasi arasında uyum sağlanması gerektiğini belirten Kalibaf, "Savaş da müzakere de ulusal çıkarları korumanın iki yöntemidir. Bu aşamadaki müzakere, defalarca ifade ettiğim gibi teslimiyet anlamına gelmemektedir." açıklamasında bulundu. ABD'yle varılan mutabakata değinen İranlı yetkili, bir mutabakatın ancak maddelerinin geçerli ve yürürlükte olması halinde anlam taşıyacağını belirtti. Ülkesinin mutabakattan herhangi bir fayda sağlayamaması durumunda mutabakata bağlı kalmak için hiçbir neden olmadığını belirten Kalibaf, İran Silahlı Kuvvetleri'nin, düşmanın saldırılarına karşı koymak için her zamanki gibi tam hareket serbestisine sahip olduğunu vurguladı.