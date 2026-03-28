İran Meclis Başkanı Kalibaf: İsrail’in çöküşünü hızlandıracağız

İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in açıklamalarına dair paylaşımda bulundu.

Zamir'in, "Ordumuz kendiliğinden çöküşe doğru gidiyor. Şu an 10 kırmızı bayrak kaldırıyorum! Yedek askerler artık dayanamıyor." açıklamasına atıfla Kalibaf, "İran'ın sert yanıtı (İsrail'in) çöküşünü hızlandıracak." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Kalibaf, İsrail'in gerilimi tırmandırmak için İran'ın altyapısına saldırdığını ve kendi içlerinden gelen bu uyarıyı dikkate almadığını öne sürdü.