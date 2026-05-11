İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan müzakere sürecine ilişkin açıklama: Biz tüm seçeneklere hazırız
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından, ABD ile müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Silahlı kuvvetlerin her türlü saldırıya ders verici bir karşılık vermeye hazır olduğunu belirten Kalibaf, "Yanlış strateji ve yanlış kararlar her zaman yanlış sonuç meydana getirecek. Biz tüm seçeneklere hazırız." dedi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, yanlış strateji ve kararların her zaman yanlış sonuca yol açacağını belirterek, "Biz tüm seçeneklere hazırız." değerlendirmesinde bulundu.
Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'yle müzakere sürecine işaret ederek, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin hazırlık durumuna ilişkin paylaşım yaptı.
"ŞAŞKINA DÖNECEKLER"
Kalibaf, "Silahlı kuvvetlerimiz, her türlü saldırıya ders verici bir karşılık vermeye hazır. Yanlış strateji ve yanlış kararlar her zaman yanlış sonuç meydana getirecek. Dünya bunu anlamıştır. Biz tüm seçeneklere hazırız. Şaşkına dönecekler." ifadelerini kullandı.
Haber Girişi