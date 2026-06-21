İran Meclis Başkanı Kalibaf’tan Trump’ın tehdidine yanıt: ABD’nin tehditlerini ciddiye almıyoruz

Ülkesinin tehditlere karşı boyun eğmeyeceğine vurgu yapan Kalibaf, "Tehditleri bir sonuca ulaşsaydı bugünkü çaresizliğe düşmeyeceklerini hiç düşünmüyorlar mı? ABD'lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, "İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekil güçlerinin sorun çıkarmalarını derhal engellemelidir. Aksi takdirde, geçen hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hatta bu sefer daha da sert şekilde. " ifadelerini kullanmıştı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör