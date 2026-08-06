İran Meclis Başkanı’ndan ABD’ye “taahhütlerinizi yerine getirin” çağrısı!

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın bir çok kez "büyük saldırılar düzenleyeceğiz" dedikten sonra "İranlılar müzakere etmek istiyor" diyerek tehditlerinden geri adım atmasına tepki gösterdi.

"TAAHHÜTLERİNİZİ YERİNE GETİRİN"

Trump'ın yaklaşımını "tiyatro diplomasisi" olarak nitelendiren Kalibaf, "Zorbalık, bozulan vaatler ve sahte haberleri kaldıraç olarak kullanmak başarısız bir strateji. Gerçekleri kabul edin ve taahhütlerinizi yerine getirin. Daha fazla tiyatroya ihtiyacımız yok." ifadesini kullandı.