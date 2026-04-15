İran medyası: İran petrol tankeri ABD ablukasına rağmen Hürmüz Boğazı'ndan geçti
ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı "deniz ablukası" sırasında İran'a ait bir petrol tankerinin konum cihazı açık halde Hürmüz Boğazı'ndan geçerek İran kara sularına girdiği ifade edildi. Haberde, söz konusu petrol tankerinin 2 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu ve "en ufak bir engelle karşılaşmadan" varış noktasına ulaştığı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'da İran ile gerçekleştirilen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından 12 Nisan'da sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a deniz ablukası sürecini başlatacaklarını iddia etmişti. Buna göre ABD, hiçbir geminin açık sulardan İran kıyı şeridine doğru hareket etmesine ve İran kara sularında ve limanlarında demir atmasına izin vermeyeceğini öne sürmüştü.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına 10 binden fazla askerin yanı sıra onlarca savaş gemisi ile savaş uçağının eşlik ettiğini duyurmuştu.