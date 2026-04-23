İran, Mossad ajanı bir kişiyi idam etti!

İran'da İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad ile bağlantılı olmakla suçlananlar idamla cezalandırılıyor.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, sürgündeki muhalif grup Mücahidin-i Halk (MEK) ve İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle mahkum edilen Soltanali Shirzadi Fakhr idam edildi. Mizan, ölüm cezasının Yüksek Mahkeme tarafından onandığını ve yasal süreçler tamamlandıktan sonra infaz edildiğini belirtti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör